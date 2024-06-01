АТОР: пограничники стали чаще отказывать россиянам в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспорте

Пограничники стали чаще отказывать российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в загранпаспорте. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, проблема носит «лавинообразный характер».

«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой "ё". Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер», – цитирует Мурадяна «Интерфакс».

Проверять паспорта в ближайшее время будут более тщательно, считает эксперт.

«Всех, кто родился до 1991 года, могут ожидать проблемы. В том числе путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев, например. Мы сейчас в АТОР думаем, как донести проблему до федеральной пограничной службы», — сказал Мурадян.

Он добавил, что из-за таких ошибок загранпаспорта изымают, а отказы в выезде могут стать массовыми. При этом, по мнению эксперта, спорить с пограничником на паспортном контроле в аэропорту бесполезно.