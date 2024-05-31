Больше 100 проектов тюменских НКО реализуют на гранты губернатора

По итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области 2024 года будут поддержаны 113 проектов СО НКО, сообщает региональный департамент соцразвития.

Гранты получат более половины из всех заявок проектов, допущенных до экспертизы. Общая сумма поддержки составит более 88,5 миллионов рублей, в том числе более 39,0 млн рублей за счет софинансирования конкурса Фондом-оператором президентских грантов.

Из 11 направлений, по которым проводился конкурс, наибольшее количество проектов поддержано по номинациям: «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» – 26 проектов (более 19 млн рублей); «Сохранение исторической памяти» – 20 проектов (более 17 млн рублей); «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 9 проектов (более 8 млн рублей).

«Стоит отметить широкое многообразие форм работы с семьей… Это очень здорово, что некоммерческие организации в Год семьи будут реализовывать столь разноплановые проекты, которые охватят разные категории семей», – отметила один из организаторов конкурса, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

Победителями конкурса стали проекты некоммерческих организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Аромашевского, Исетского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского и др. муниципальных районов. Со всеми победителями в течение июня-июля будут заключены соглашения, а уже с 15 июля начнется реализация поддержанных социальных проектов.