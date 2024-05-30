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​В Тюмени проходит форум «Мой бизнес. Земля больших семей»

В форуме «Мой бизнес. Земля больших семей» приняли участие более 1200 человек

​В Тюмени проходит форум «Мой бизнес. Земля больших семей»
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени проходит крупнейшее деловое событие региона – форум «Мой бизнес. Земля больших семей». Заявки на участие в форуме подали более 1 200 человек из Тюменской, Свердловской, Курганской, Ленинградской областей, Югры и Ямала. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Форум стартовал в тюменском Технопарке с торжественной церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства. Далее состоялась гастрономическая презентация участников проекта «Открой Сибирь на вкус».

Деловую часть форума открыло ток-шоу «Земля больших семей», участники которого обсудили особенности развития семейного бизнеса в Тюменской области, истории успеха тюменских компаний, современные инструменты развития и продвижения бизнеса. Одним из ключевых спикеров ток-шоу стал глава региона Александр Моор.

Форум продолжился насыщенной деловой программой: сессией креативного кластера; площадкой «Деловой России» с темой «Бизнес - как место силы для талантов, семьи и партнёров»; площадкой «Опоры России» с темой «Отцы и дети: преемственность», на которой обсуждались подготовка наследников бизнеса и наставничество в семейных компаниях.

На мастер-классе «Государство и бизнес: говорим на разных языках?» секреты успешного взаимодействия бизнеса и государственных органов раскрывают советник губернатора Тюменской области, президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева и руководитель компании «MZN Brain Capital» Мурат Нурпеисов.

Завершится форум творческой лабораторией «Формирование смыслов и медиапродвижение бизнеса Тюменской области». На ней предприниматели обсудят создание и продвижение современных медиапродуктов о предпринимательстве, истории успеха тюменских компаний, вывод регионального продукта в федеральную информационную повестку.


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Сегодня в 21:14, просмотров: 88, комментариев: 0
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