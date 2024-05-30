У «Жемчужины Сибири» создадут туристический кластер

Туристический кластер федерального уровня будет построен в Тюменской области рядом со спортивным комплексом «Жемчужина Сибири» в селе Червишево. Об этих планах сообщил глава региона Александр Моор, уточнив, что якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр.

«Традиционно немалая часть туристов едет в Тюменскую область за впечатлениями от терм с минеральной водой и за эмоциями от соревнований по биатлону и лыжам. Мы решили объединить эти два «магнита» и создать рядом с Центром «Жемчужина Сибири», туристический кластер федерального уровня», – сообщил губернатор.

Здесь планируется построить десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Также реализация проекта позволит создать 3 тысячи рабочих мест.

Региональные власти обсудили инициативу с руководством корпорации «Туризм РФ». Александр Моор отметил, что институт развития с самого начала выступил стратегическим партнером Тюменской области в формировании курортной территории в части консультаций, работы с экспертами и структурировании проекта.

«Концепция кластера готова. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами», – сказал глава региона.

Общий объем инвестиций в масштабный проект составит порядка 45 миллиардов рублей. Строительство будет вестись в четыре очереди до 2035 года.