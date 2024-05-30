В честь Дня окрошки рассказываем, насколько подорожали продукты для приготовления блюда

Сегодня, 30 мая, в России отмечается День окрошки. Между тем, продукты для приготовления летнего супа в среднем подорожали на 10%, рассказали аналитики АТОЛ.

«Наибольший рост медианной цены наблюдается за упаковку яиц. Относительно показателей мая 2023 года средняя стоимость десятка яиц выросла на 40% и составляет 121 руб. Также значительно изменились цены на квас (+20%) и редис (+17%) — до 110 руб. за бутылку и 100 руб. за 0,5 кг соответственно», – говорится в сообщении.

Палку вареной колбасы в среднем покупают за 412 руб, 1 кг огурцов — за 196 руб, 1 кг картофеля — за 56 руб, упаковку сметаны — за 102 руб. Любители заправить окрошку кисломолочными продуктами отдадут в магазине за бутылку тана 96 руб, айрана – 95 руб, а кефира – 78 руб.