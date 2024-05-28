Более 200 спортсменов приняли участие в фестивале «Игры ГТО» в Тюмени

Большой спортивный фестиваль «Игры ГТО» состоялся в Легкоатлетическом манеже в Тюмени. О том, как прошли соревнования рассказали в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В нем приняли участие более 200 спортсменов из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и республики Башкортостан. Организатором фестиваля выступила федерация многоборья ГТО Тюменской области.

В насыщенную программу спортивного праздника вошли: открытый чемпионат Тюменской области по многоборью ГТО в категориях «Профессионалы» и «Любители», личные соревнования «Иду на рекорд», детский открытый турнир по тяжелой атлетике, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Как отметил председатель федерации многоборья ГТО Тюменской области Дмитрий Баев, участники с ОВЗ соревновались не отдельно, а со всеми атлетами на равных.

«Фестиваль прошел на позитивной ноте, было много положительных отзывов. Спортсмены в восторге от организации и накала борьбы – благодаря представительству разных регионов сложилась высокая конкуренция. Большое количество заявок поступило от юных спортсменов на турнир по тяжелой атлетике, так что многих мы даже не смоги принять из-за ограниченного количества мест. Мы довольны полученным опытом проведения фестиваля и считаем, что нужно проводить его ежегодно», – прокомментировал Дмитрий Баев.