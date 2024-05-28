На проведение выборов президента России потратили почти 30 млрд рублей

На организацию выборов президента РФ потратили 29,8 млрд рублей. Из общей суммы выделенных на подготовку и проведение выборов 33,23 млрд рублей было сэкономлено около 3,4 млрд, что составляет примерно 89% от выделенных средств. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила коллег за проведение выборов президента. По ее словам, выборы прошли «максимально честно, прозрачно, корректно и, что не менее важно, максимально доброжелательно».

Президента России выбирали с 15 по 17 марта. По итогам подсчета голосов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.