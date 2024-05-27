В Тюменской области чествовали многодетных родителей

Тюменские многодетные родители Андрей и Наталья Якунины удостоены ордена «Родительская слава». Высокую государственную награду им вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Крепкая, многодетная семья – это будущее нашей страны, отметил полпред, приветствуя награжденных родителей.

В семье Якуниных растут восемь детей. Все они увлекаются спортом и музыкой, принимают активное участие в общественной жизни. Глава семьи Андрей Якунин много лет руководит благотворительной организацией «Милосердие», поддерживая земляков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Наталья Якунина занимается домашним хозяйством и воспитанием детей.

«Я постоянно задумываюсь о том, чтобы мои дети верили в будущее России. Чтобы они понимали, что служить России – это великая честь и привилегия. Когда государственная власть отмечает родителей такой высокой наградой, я убежден, что мои дети, видя это, будут уверенно смотреть в будущее и служить России верой и правдой», – сказал Андрей Якунин.

Многодетных родителей с высокой и заслуженной государственной наградой поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он вручил им ценный подарок.

«Своим примером Андрей и Наталья показывают, что такое любовь и уважение в семье, воспитывают настоящих патриотов. На личном опыте знаю, какой нелегкий труд растить детей в многодетной семье. А когда их восемь – это настоящий подвиг, достойный ордена», – подчеркнул губернатор.