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​Россияне старше 80 лет получат двойную пенсию в июне

В России 80-летние пенсионеры получат пенсию, повышенную в два раза

​Россияне старше 80 лет получат двойную пенсию в июне
Фото: ru.freepik.com

Россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат повышенную в два раза пенсию. Об этом говорится в сообщении Социального фонда России.

«Когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза. В этом году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8 134,88 рубля, при достижении 80 лет – 16269,76 рубля. Повышение пенсии происходит со дня рождения пенсионера. Выплата повышенной пенсии при этом поступает на следующий месяц после юбилея. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, все происходит автоматически», − сообщили в фонде.

Надбавку получат только получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, так как у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 397, комментариев: 0
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