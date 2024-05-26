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​Госдума: Жильцы должны платить коммуналку не более 15% дохода

Снижение платы за ЖКУ обсуждают в Госдуме

​Госдума: Жильцы должны платить коммуналку не более 15% дохода
Фото: ru.freepik.com

За коммуналку — не более 15 процентов дохода: в Госдуме обсуждают возможное снижение платы за ЖКУ, пишут «Известия». Законопроект, который готовится в российском парламенте, также предполагает установление порога в десять процентов для многодетных семей и пенсионеров.

Сейчас допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 22 процента от дохода семьи, при этом региональные власти могут его уменьшать. Например, в Санкт-Петербурге порог не превышает 14 процентов, в Москве — десять процентов. Если же расходы на жилищно-коммунальные услуги выше, семья может претендовать на субсидии.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 179, комментариев: 0
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