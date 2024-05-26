Препарата «Абраксан» и «Пикрэй» исчезли из перечня ОМС

Важнейшие препараты для лечения рака груди и поджелудочной железы перестали закупать за счет средств российского Фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщают «Известия» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств, аналогов этих лекарств нет.

Ранее они приобретались из средств федерального бюджета — сейчас их приходится покупать регионам, медицинским учреждениям и самим пациентам, притом что стоят они недешево. Так, упаковка «Абраксана» стоит порядка 50–57 тысяч рублей, «Пикрэй» можно купить в аптеках за 202–318 тысяч рублей.

Огромная цена на последний объясняется в том числе тем, что это единственное лекарство для пациенток с раком молочной железы и мутацией в гене PIK3CA. Минздрав уверяет, что пацентки с этим диагнозом могут лечиться по альтернативным схемам терапии, которые включают в себя гормональные лекарства, химиотерапию и др.