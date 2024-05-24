Александр Куренков провел заседание в Тюмени

В Тюмени прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которое провел глава МЧС России Александр Куренков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил, что самая напряженная обстановка складывается в Вагайском районе: «В зону возможного подтопления по реке Иртыш в Вагайском районе попадают 15 населенных пунктов. Могут быть подтоплены 360 домов. Ведется эвакуация населения. По Иртышу идет колоссальный объем воды. В селе Большой Карагай, которое первым встретило половодье, уровень реки сейчас составляет 1 303 сантиметра. Это на метр с лишним больше, чем было в рекордном 2016 году».

В своем докладе глава региона подчеркнул, чтобы отстоять населенные пункты, очень большую работу провели спасатели, работники дорожных и коммунальных служб, муниципальные служащие, добровольцы, местные жители.

Глава МЧС России поблагодарил губернатора Тюменской области и всех участников борьбы с паводком за проделанную работу по защите населенных пунктов и федеральной автотрассы Р-402, которая имеет стратегическое значение. «Это была очень важная задача, и Тюменская область с ней справилась блестяще», – отметил Александр Куренков.

В населенных пунктах, освобожденных от паводка, идет демонтаж временных защитных сооружений, проводится дезинфекция домовладений, работают комиссии по оценке ущерба, проинформировал Александр Моор.

Министр поручил принять исчерпывающие меры для защиты населенных пунктов и оказания помощи пострадавшим. Также необходимо усилить работу по восстановлению жилого фонда и большую часть работ завершить в течение летних месяцев.