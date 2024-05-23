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​Александр Моор: Важнейшая задача в период паводка – сберечь жизни и имущество наших земляков

В Тюменской области продолжается подготовка к паводку на реке Иртыш

​Александр Моор: Важнейшая задача в период паводка – сберечь жизни и имущество наших земляков
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продолжается активная подготовка к паводку на реке Иртыш, сообщил глава региона Александр Моор.

«По всем прогнозам, в Тобольске и Тобольском районе будет продолжительный период паводка. Значительно дольше, чем обычно. Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу», – отметил губернатор.

Свыше 4 километров насыпей возвели в Тобольске и почти 8 километров – в Тобольском районе, это помимо уже существующих защитных гидротехнических сооружений. Формируется запас мешков с грунтом.

Примерно через неделю пик паводка на Иртыше ожидается в Вагайском районе. Здесь готовиться к приходу большой воды стали заранее – свыше километра защитных насыпей дополнительно построили в районном центре.

Побывав на месте, темпы работ оценил губернатор: «Задействовано 68 единиц техники. На укреплении насыпей трудятся около пятисот человек – пожарные, спасатели, сотрудники дорожных служб, очень много волонтеров. Только мешков с грунтом уже заготовили около 280 тысяч штук».

Особое внимание Александр Моор поручил уделить выпускникам школ из сел и деревень, которые находятся в зоне подтопления. Детей на время экзаменов перевезут в безопасные пункты сдачи ЕГЭ.

«Важнейшая задача в период паводка – сделать все, чтобы сберечь жизни и имущество наших земляков», – подчеркнул глава региона.


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23 мая в 22:59, просмотров: 158, комментариев: 0
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