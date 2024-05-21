IRONSTAR TYUMEN 2024 состоится 15 и 16 июня

15 и 16 июня Тюмень впервые станет площадкой для проведения масштабного спортивного фестиваля «IRONSTAR TYUMEN 2024». Это будут первые масштабные соревнования по триатлону в регионе, сообщат департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

IRONSTAR – крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов стартуют в уникальных локациях. Участники приезжают со своими семьями, помимо соревнований они могут комфортно отдохнуть, посетить красивые места, достопримечательности, интересно провести время в кругу друзей.

В рамках соревнований IRONSTAR 113 в гонке за лидерство примут участие мужчины и женщины от 18 до 80 лет и старше. Спортсмены будут соревноваться в трех этапах: плавание – 1,93 км, велогонка – 90 км и бег – 20 км.

Местом стартового городка и основной локацией проведения состязаний станет площадь у мультицентра «Контора пароходства». Плавательный этап пройдет по течению в акватории реки Туры. Маршрут велогонки ляжет по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени. На 4-х уровневой набережной реки Тура участники будут преодолевать беговые дистанции.

Как сообщают в департаменте физической культуры и спорта, сильнейшие атлеты будут соревноваться в категории «Элита». Участники, желающие пройти один вид дистанции, смогут объединиться с друзьями и пройти испытания в формате эстафеты. Также в соревнованиях примут участие паратриатлеты.

16 мая в рамках фестиваля состоится детский забег STARKIDS на дистанции 500 м и 1000 м. Детский забег пройдет с веселыми конкурсами и развлекательной программой. В нем могут принять участие дети от 0 до 12 лет, самые маленькие «побегут» на руках у родителей или в коляске. Также в этот день состоится женский забег IRONLADY на дистанцию 5 км.