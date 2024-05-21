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​Из Тюмени отправился второй добровольческий отряд для проведения работ в зоне паводка

Добровольцы устраняют последствия паводка в Ишимском районе

​Из Тюмени отправился второй добровольческий отряд для проведения работ в зоне паводка
vk.com/dfksdo72

48 человек вошли в состав второго сводного добровольческого отряда, который отправился из Тюмени в Ишимский район для проведения работ в зоне паводка. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Разбирать временные насыпи и заградительные сооружения там, где большая вода уже отступила, вызвались представители образовательных учреждений и спортивных организаций. Работа требует больших физических усилий, поэтому принимать участие в ликвидации последствий стихии могут молодые мужчины старше 18 лет: студенты, учащиеся вузов и колледжей, бойцы студенческих и волонтерских отрядов, сотрудники учреждений, спортсмены.

Добровольцев приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Шатохин. Он выразил слова благодарности за неравнодушие и отклик на призыв о помощи.

Значительную работу в зоне подтопления уже проделала первая бригада под руководством директора Дворца творчества и спорта «Пионер» Николая Тужика. «Работа нашей бригады была очень своевременно организована и востребована местными жителями и главами местных поселений. За пять дней мы провели достаточно серьёзную работу: было очищено около 9 километров дамб, загружено порядка 26 тысяч мешков, было приведено в порядок 4 поселения», – сообщил Николай Тужик.

Работы еще очень много, поэтому новым добровольцам в течение пяти дней предстоит разбор временных насыпей, мешков с песком и других защитных сооружений, а также адресная помощь населению по расчистке территории, разбору завалов и уборке мусора.


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Сегодня в 20:38, просмотров: 68, комментариев: 0
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