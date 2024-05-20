Глава МЧС призвал оперативно восстанавливать инфраструктуру после паводка

Период половодья продолжается в Тюменской области уже месяц. За это время более 2 тысяч 900 жителей были эвакуированы с территорий, которым угрожало подтопление в результате аномального паводка. Об этом на заседании правительственной комиссии губернатор Александр Моор проинформировал главу МЧС Александра Куренкова.

«В середине апреля уровень опасного явления был превышен на гидропосту в селе Ильинка Казанского района – более 800 сантиметров. Потом вода только прибывала и достигла на реке Ишим исторического максимума», – отметил глава региона.

На реке Ишим в настоящее время отмечается повсеместное устойчивое снижение уровня воды. Однако, на Тоболе напряженная ситуация сохраняется, а на Иртыше пик паводка еще не достигнут.

Всего на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 уже освободились от воды. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог. «Продолжаем противостоять паводку», – доложил губернатор.

Александр Куренков отметил, что в дальнейшем необходимо наращивать работу по ликвидации последствий паводка и предотвращению масштабных последствий. Масштабные проекты по защите территорий от негативного воздействия паводковых вод требуют участия финансирования из федерального бюджета.

В ряде регионов, в частности, в Тюменской области, имеются хорошие примеры, когда гидротехнические сооружения были построены в рамках реализации государственной программы. Минприроды РФ представит предложения по организации этой работы, сообщил министр.

Восстановительные работы в регионах, пострадавших от паводка, должны быть проведены в кратчайшие сроки, подчеркнул глава МЧС.