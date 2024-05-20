16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,9873   EUR  98,7776  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Моор доложил главе МЧС России о паводковой ситуации в регионе

Глава МЧС призвал оперативно восстанавливать инфраструктуру после паводка

​Александр Моор доложил главе МЧС России о паводковой ситуации в регионе
Фото: admtyumen.ru

Период половодья продолжается в Тюменской области уже месяц. За это время более 2 тысяч 900 жителей были эвакуированы с территорий, которым угрожало подтопление в результате аномального паводка. Об этом на заседании правительственной комиссии губернатор Александр Моор проинформировал главу МЧС Александра Куренкова.

«В середине апреля уровень опасного явления был превышен на гидропосту в селе Ильинка Казанского района – более 800 сантиметров. Потом вода только прибывала и достигла на реке Ишим исторического максимума», – отметил глава региона.

На реке Ишим в настоящее время отмечается повсеместное устойчивое снижение уровня воды. Однако, на Тоболе напряженная ситуация сохраняется, а на Иртыше пик паводка еще не достигнут.

Всего на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 уже освободились от воды. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог. «Продолжаем противостоять паводку», – доложил губернатор.

Александр Куренков отметил, что в дальнейшем необходимо наращивать работу по ликвидации последствий паводка и предотвращению масштабных последствий. Масштабные проекты по защите территорий от негативного воздействия паводковых вод требуют участия финансирования из федерального бюджета.

В ряде регионов, в частности, в Тюменской области, имеются хорошие примеры, когда гидротехнические сооружения были построены в рамках реализации государственной программы. Минприроды РФ представит предложения по организации этой работы, сообщил министр.

Восстановительные работы в регионах, пострадавших от паводка, должны быть проведены в кратчайшие сроки, подчеркнул глава МЧС.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:50, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Власти ХМАО определили судьбу девочки, которую мать бросила в Краснодаре 416
  2. ​Югорчанка погибла на месте ДТП до приезда скорой 382
  3. ​Выставка недвижимости «Город & Загород Экспо» пройдет в Сургуте 344
  4. ​Половина югорчан будет получать зарплату от 100 тысяч рублей через три года 342
  5. В небе над ХМАО заметили гусей - это к теплу 331
  6. ​Уровень воды в реке Черная в Сургуте снизился на 24 см 330
  7. ​Югре произошло пять ДТП с мототранспортом с начала апреля 300
  8. ​Глава департамента внутренней политики Югры покидает пост 299
  9. ​В Югре стартовала дорожная кампания 282
  10. ​В ХМАО полумарафон Забег.РФ собрал свыше 900 человек 269
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 4125
  2. ​Слово об отце 2893
  3. ​Сургутский летописец 2355
  4. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 2250
  5. ​Чистый источник 1959
  6. ​Личность и история 1797
  7. ​В Сургуте обсуждают изменения в Устав города 1730
  8. ​СберСтрахование объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе 1663
  9. ​Администрация Сургута снова не дождалась работников ООО «Центр» на встречу 1658
  10. ​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах 1601
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 13499
  2. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 7638
  3. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5616
  4. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5594
  5. ​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута 5417
  6. ​Чье имя всуе 5234
  7. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5173
  8. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 5044
  9. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 4842
  10. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 4830

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика