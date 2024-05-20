Для создания кампуса в Тюмени построят дамбу на реке Тура

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание регионального штаба по реализации проекта создания межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

О ходе работ по инженерной подготовке земельного участка для строительства кампуса доложил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

На первом этапе планируется отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. Для этого необходимо завезти 1,1 миллиона кубометров грунта. Работа идет в соответствии с дорожной картой и государственным контрактом. Плановый срок ее завершения – декабрь 2024 года, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области.

Возведение дамбы со стороны реки Туры станет вторым этапом строительства. На третьем этапе планируется берегоукрепление на озере Круглом. Работы должны завершится летом 2025 года.

Как заверил Павел Перевалов, инженерная подготовка земельного участка для строительства кампуса будет завершена в срок.

Участники заседания также обсудили промежуточные итоги разработки концепции архитектурно-планировочных решений гостиничного комплекса для научно-педагогических работников. Архитекторы продолжат работу с учетом высказанных предложений.