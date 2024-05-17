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​Александр Моор прокомментировал итоги исполнения бюджета региона

79,4 процента расходов бюджета Тюменской области носят социальный характер

​Александр Моор прокомментировал итоги исполнения бюджета региона
Фото: admtyumen.ru

На заседании президиума правительства Тюменской области подвели итоги исполнения бюджета Тюменской области за первый квартал 2024 года. 55,8 миллиарда рублей составили расходы областного бюджета в первом квартале текущего года. Об этом доложил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Тюменской области поступают в соответствии с планом.

Как сообщил Михаил Таранов, 79,4 процента расходов носят социальный характер. В частности, 26,5 миллиарда рублей превысил объем расходов в сфере социальной политики. Более 10 миллиардов рублей было направлено на нужды образования. Порядка 5,7 миллиарда рублей выделено из областного бюджета на сферу здравоохранения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что все социальные обязательства областного бюджета выполняются в полном объеме.

Отметим, что в регионе в рамках национальных проектов и по инициативе властей области реализуются крупные проекты в сферах здравоохранения, образования и культуры. Так, в 2024 году планируется сдача четырех крупных объектов. Среди них две школы – одна будет построена в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени, школа поменьше откроется в деревне Большой Краснояр. В селе Большое Сорокино планируют открыть центр культуры на 300 мест. На улице Народной в Тюмени появится каток, в строительство которого вложили 423 миллиона рублей.

В 2024 в регионе также начнется строительство семи школ и двух детских садов, а также трех медицинских учреждений.


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Сегодня в 21:27, просмотров: 149, комментариев: 0
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