Тюменская делегация принимает участие в форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2024»

Команда Инвестиционного агентства Тюменской области во главе с генеральным директором Николаем Пуртовым принимает участие в международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2024». На масштабном мероприятии в Казани собрались более 11 тысяч человек из 79 стран.

На сессии «НААИР.GLOBAL: лучшие сервисы для инвесторов» глава Инвестагентства представил Тюменскую область и региональные тренды создания благоприятной среды для инвесторов. В работе сессии приняли участие ведущие эксперты и представители инвестиционных агентств из стран Организации исламского сотрудничества и России.

В рамках Международного экономического форума Инвестагентство региона и ежегодный инвестиционный конгресс «AIM Congress» подписали соглашение о партнерстве. «AIM Congress» является ведущей инвестплатформой на Ближнем Востоке.

Данное соглашение предполагает совместную организацию деловых мероприятий по вопросам инвестиций и предпринимательства. «AIM Congress» также возьмет на себя продвижение Тюменской области на международных рынках, поддержку иностранных бизнес-делегаций, организацию двусторонних встреч и переговоров с потенциальными инвесторами из числа участников Конгресса.

Инвестиционное агентство Тюменской области, со своей стороны, окажет содействие участникам «AIM Congress» в открытии бизнеса на территории региона, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в российскую экономику.