В Тюмени проходит Технологическая неделя TNF

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил выставку оборудования и технологических разработок для нефтегазового комплекса на площадке «НОВАТЭК НТЦ» в Тюмени. Она проходит в рамках Технологической недели TNF, в которой принимают участие представители 80 компаний из 18 регионов России.

Губернатор выступил перед участниками пленарной сессии «Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности».

«Обеспечение технологического суверенитета зависит прежде всего от реализации потенциала отечественной промышленности. Одно из необходимых условий решения этой масштабной задачи – повышение эффективности межотраслевого взаимодействия и выстраивание надежных кооперационных цепочек. Вполне закономерно, что сегодня эти актуальные вопросы обсуждаются в столице Тюменской области. Здесь имеется солидный опыт реализации инвестиционных проектов в производственной и научной сферах», – подчеркнул Александр Моор.

Как отметил глава региона, в Тюменской области сформирована объединенная в одну экосистему инфраструктура господдержки промышленных предприятий и разработчиков наукоемких технологий. Поэтому Тюменская область имеет серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса России.