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В Госдуме задумались о штрафах за оскорбление педагогов

В Госдуме предложили наказывать крупными штрафами за оскорбление педагогов

В Госдуме задумались о штрафах за оскорбление педагогов
Фото: pixabay

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дополнить КоАП статьей «Оскорбление педагогического работника». Наказывать оскорбляющих предлагается штрафами до 700 тысяч рублей.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП РФ новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников и представить позицию правительства РФ по данному вопросу», - говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале Лантратовой.

По мнению депутата, в России участилась практика оскорбления и умаления чести и достоинства учителей. Законодательные меры и штрафы должны решить эту проблему, считает Лантратова.

За публичное оскорбление педагога граждан предлагается штрафовать на сумму от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, СМИ или интернете, штраф выше: для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей, должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 170, комментариев: 0
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