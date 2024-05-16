Компания «ТюменьНефтеТехнологии» участвует в выставке «Нефть и Газ Узбекистана - OGU»

С 14 по 16 мая компания «ТюменьНефтеТехнологии» представляет регион на 26-ой международной выставке «Нефть и Газ Узбекистана - OGU». Об этом сообщает департамент инвестиционной политики Тюменской области. Предприятие «ТюменьНефтеТехнологии» разработывает и производит химические реагенты для нужд нефтегазовых и нефтесервисных компаний.

Масштабное ежегодное событие для профессионалов нефтегазовой индустрии, на котором собрались ведущие эксперты топливно-энергетического комплекса, проходит в Ташкенте.

Участие в выставке с индивидуальным стендом компании организовано Центром поддержки экспорта при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Главная цель выездного мероприятия – продвижение региональных товаров и установление взаимовыгодного сотрудничества с деловыми кругами международного сообщества.

Также Торгово-промышленная палата Тюменской области с 4 по 9 июня организует бизнес-миссию в Республику Беларусь. Сельхозтоваропроизводители приглашаются в Минск для участия в белорусской промышленной неделе 2024 года.

В рамках поездки планируется посещение выставок предприятий оборудования для пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции, достижений в области животноводства и птицеводства. Бизнес-миссия проводится с целью развития и укрепления сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Беларусь.