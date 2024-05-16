Фермерам Тюменской области помогают нейросети

Тюменские ученые обучают нейросети умных ферм, в частности городских city farm, благодаря чему эти высокотехнологичные комплексы помогают сельхозпроизводителям в решении многих задач, сообщает региональный департамент АПК.

Так, умные фермы могут контролировать производственные процессы, обеспечивать оптимальные параметры работы технологического оборудования, микроклимата, питательной среды для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Если в хозяйстве отсутствуют специалисты, агрономы или инженеры, то такие проблемы, как поломки оборудования, заболевания или вредители выращиваемых культур, могут стать проблемами, которые требуют быстрого решения.

В таком случае ученые применяют методику использования предобученных нейросетевых моделей с дообучением на собственных наборах изображений. Далее система дает оценку показателей точности обнаружения и классификации проблемы.

Таким образом, умная ферма не только выявляет проблему, но и предлагает ее решение. К примеру, помогает в оценке степени зрелости плодов, прогнозе объема урожая с определением сортности продукции, подсчете завязей и т.п. Настроенные на подобные задачи нейросети дополняются алгоритмами, работающими с базами знаний и расчетно-логическими моделями.