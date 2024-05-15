В Тюмень едет создатель «Дуняши»

В Тюмени на форуме «Мой бизнес. Земля больших семей» с мастер-классом выступит специальный гость Олег Кивокурцев – создатель робота «Дуняша». В День предпринимателя он поделится опытом реализации современного технологического стартапа, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

Олег Кивокурцев – российский предприниматель, сооснователь и совладелец робототехнической компании «Промобот», участник списка Forbes 30. Компания «Промобот» производит устройства для госучреждений, а также разрабатывает человекоподобных роботов для сфер услуг и развлечений.

Человекоподобный робот «Дуняша», созданный компанией, получил большую известность благодаря работе на Петербургском Международном Экономическом Форуме, став одним из самых обсуждаемых медиаперсонажей мероприятия.

Сегодня «Промобот» поставляет андроидов в 45 стран мира. Компания является примером уникального технологического стартапа, достигшего серьезных результатов в кратчайшие сроки. А начало ее деятельности было положено в пермском гараже.

Форум «Мой бизнес. Земля больших семей» проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».