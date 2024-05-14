В Тюмени представили современные архитектурные решения для городской среды

В Тюмени с 14 по 16 мая проходит выставка-форум «Строительство и архитектура». На площадке Выставочного зала представлены современные архитектурные решения, строительная техника, новейшие технологии, материалы и оборудование, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В рамках мероприятия организованы не только демонстрация передовых технология домостроения, но и обсуждение вопросов строительной сферы. Деловая программа рассчитана на два дня, в течение которых пройдут круглые столы и экспертные секции на самые актуальные темы современного строительства.

Участники обсудят формирование комфортной городской среды, комплексное освоение территорий, тренды, проблемы и перспективы развития регионального рынка малоэтажного домостроения, практики использования современных стройматериалов и технологий, цифровизацию сферы ЖКХ, а также взаимодействие бизнеса и власти в строительной отрасли.

Экспертами выступят руководители органов государственной власти Тюменской области и местного самоуправления, строительных компаний, архитекторы и проектировщики, производители строительных материалов города и области, представители общественных организаций и банковской сферы, ожидаются гости из других регионов России.