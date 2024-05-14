Для тюменцев все лето будут проводить зарядку на свежем воздухе

14 мая в Тюмени стартовал традиционный проект для любителей активного образа жизни «Спортивный заряд». О старте проекта сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области. Весь весенне-летний период высококвалифицированные фитнес-тренеры несколько раз в неделю будут проводить занятия на свежем воздухе для всех желающих.

В этом году открытие и первая тренировка прошли на территории сквера «Комсомольский». Теперь в течение теплого сезона тренировки будут проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Спортивные занятия можно посещать на шести городских локациях: площади «Европы», экопарке «Затюменский», лесопарке Гилевская роща, сквере «Казачьи луга», сквере Льва Ровнина, сквере Депутатов. В проекте также участвуют 15 площадок пришкольных лагерей.

Проект «Спортивный заряд» реализуется с 2019 года в рамках муниципально-частного сотрудничества департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени с представителями фитнес-индустрии города. За эти годы свыше 33 тысяч тюменцев посетили спортивные занятия.

По словам организаторов, среди более чем 20 физкультурных направлений наибольшей популярностью пользуются суставная гимнастика, ОФП с элементами видов спорта, оздоровительная гимнастика Цигун, йога, подвижные и спортивные игры, танцевальный фитнес, подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО.