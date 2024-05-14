Форум «Мой бизнес. Земля больших семей» пройдёт в Тюмени

Форум «Мой бизнес. Земля больших семей», приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства, пройдёт 29 мая в Тюменском технопарке. Вопрос развития семейного предпринимательства в Тюменской области станет ключевой темой форума, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Мероприятие будет организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Более 70 процентов предпринимателей в стране развивают семейный бизнес. Так, семейные компании развивают IT-направление, сферы гостеприимства и общественного питания, дизайн, креативные индустрии и многое другое.

В объявленный президентом России Год семьи организаторы форума планируют по-новому осмыслить модели управления семейным бизнесом, а также спрогнозировать новые точки роста семейных компаний. На форуме обсудят формирование и развитие брендов семейных компаний, юридические риски управления семейных компаний, подготовку и воспитание нового поколения управленцев компаний, модели управления семейными компаниями, формирование HR-стратегии.

Символом развития семейного предпринимательства в регионе станет сибирский ковер, как отражение развития предпринимательства, креативных индустрий и семейного дела.