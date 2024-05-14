Выездной турпоток в майские праздники вырос на 13%

Количество зарубежных поездок россиян по итогам майских праздников увеличилось на 13% год к году. Туристы проявляют все больший интерес к странам Азии и Африки, в то время как страны СНГ постепенно теряют популярность, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора связи «МегаФон».

Наиболее популярным направлением в майские праздники осталась Турция. Поток россиян в эту страну увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом. Второе место по популярности заняла Белоруссия, хотя туда турпоток из России вырос всего на 1%. Популярность находящегося на третьем месте Казахстана за год сократилась на 14%. В целом аналитики зафиксировали снижение потока в страны СНГ на 3% год к году, отмечает издание.

Востребованность туристических поездок в страны Азии продолжает расти. Так, в Таиланд на майские праздники россияне в этом году совершили на 54% больше поездок, чем в прошлом, в Китай — на 93%, в Южную Корею — на 19%, на Мальдивы — на 9%. Во Вьетнаме туристов стало больше в три раза. Также аналитики отмечают рост интереса россиян к поездкам в африканские страны.

Поток российских путешественников в страны Европы вырос за год на 1%. Чаще всего россияне посещали Францию (+28%), Италию (+15%) и Испанию (+16%).