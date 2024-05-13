Владимир Путин предложить сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу

Президент РФ Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщают на сайте Кремля. Шойгу назначили на новую должность − он станет секретарем Совета безопасности РФ.
«Секретарь Совбеза Николай Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где. Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — объяснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Между тем, в Совет Федерации поступили предложенные президентом кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств:
– на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;
– на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;
– на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;
– на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;
– на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;
– на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;
– на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;
– на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;
– на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;
– на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линец Александр Леонидович.
Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.