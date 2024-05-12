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​Стажировки — хорошо! Молодые специалисты все чаще обращаются к ним

Чтобы определиться с профессией, молодежь идет на стажировки

​Стажировки — хорошо! Молодые специалисты все чаще обращаются к ним
Фото: ru.freepik.com

Все чаще молодые специалисты используют возможность стажировки как повод определиться с профессией, выяснил сервис SuperJob. В очередном опросе, проведенным его сотрудниками, приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт.

«68 процентов работодателей принимают на стажировки молодых специалистов: у 27 процентов разработаны специальные программы, у 41 процента — пока нет утвержденной концепции стажировок», — пришли они к выводу.

При этом, по словам половины респондентов — представителей компаний, где принимаются стажеры, трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. В 16 процентах предприятий и организаций такое предложение делают менее чем в половине случаев. В 27 процентах компаний на постоянную работу остаются лишь те, кто особо отличился.

«Опрос россиян до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 58 процентов получили работу, еще 19 процентов имели все шансы, но отклонили офер, — отмечают в SuperJob. — Молодежь стала чаще рассматривать стажировки как возможность определиться с профессией, узнать все ее плюсы и минусы (15 процентов сегодня против 11 процентов в прошлом году). Но основная цель для большинства по-прежнему — получение практического опыта работы (68 процентов)».

Опрос проводился по всей стране с 12 апреля по 6 мая 2024 года, в нем приняли участие жители 181 населенного пункта.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 249, комментариев: 0
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