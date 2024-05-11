Тюменец получил ограничение свободы и штраф за контрабанду наличных в крупном размере

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино предотвратили контрабанду денежных средств в крупном размере. Пассажир, вылетающий из Тюмени в Ташкент, пытался вывезти 3 395 800 рублей в сумке с документами.

Мужчина прошел в «зеленый» коридор международного сектора аэропорта, где его остановили для досмотра таможенники. На вопрос инспектора о наличии при нем денежных средств тот утвердительно заявил о том, что везет наличные. При пересчете валюты выяснилось, что без обязательного таможенного декларирования гражданин перемещал сумму в 4 раза превышающую разрешённый к вывозу из России эквивалент - 10 тысяч долларов.

Тюменская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

Как выяснилось в ходе расследования, гражданин, прежде чем совершить поездку, консультировался в таможне, где ему заранее разъяснили правила вывоза наличных денежных средств и рассказали о необходимости их декларирования. Однако, данную обязанность мужчина не исполнил, а в ходе судебного разбирательства вину так и не признал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев со штрафом 2 653 723 рубля. 742 077 рублей, или 10 000 долларов США в эквиваленте, то есть разрешенную к перемещению сумму на дату совершения преступления, мужчине вернули.