В Тюменской области благоустроят семь территорий

Жители Тюменской области с каждым годом все активнее участвуют в благоустройстве городов – все больше людей с интересом выбирают будущий облик мест, где можно гулять, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями. Об этом сказал губернатор Александр Моор, комментируя итоги IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства.

По результатам голосования, которое проходило с 15 марта по 30 апреля, в регионе будут благоустроены семь территорий – пять в Тюмени и по одной в Ишиме и Тобольске.

«Работы на выбранных объектах будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство завершится до конца 2025 года», – сообщил губернатор.

В выборе объектов для благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области. Вовлеченность тюменцев в формирование комфортной городской среды растет – в этом году во Всероссийском голосовании участвовало почти в четыре раза больше человек, чем в первом 2021 года.

Напомним, что, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», с 2019 года в Тюменской области преобразились 77 дворовых территории и 24 общественных пространства.