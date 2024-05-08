Символы мужества: 59 лет назад утвердили звание «Город-герой»

8 мая 1965 года стал знаковой датой в истории Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено положение о почетном звании «Город-герой». Это звание, высшая степень отличия, присваивалось городам, чьи жители проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Согласно утвержденному положению, городам-героям вручались орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Эти символы изображались на знамени города, а также выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. Кроме того, в каждом городе-герое устанавливался обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текста указа Президиума Верховного Совета СССР.

Первыми городами, которым присвоили звание «Город-герой», стали Ленинград, Сталинград (ныне Волгоград), Севастополь и Одесса. Однако официальное закрепление этого звания за ними произошло только в 1965 году.

Всего же звание «Город-герой» носят 12 городов в России, Украине и Белоруссии. А именно: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Минск, Киев, Одесса, Севастополь, Мурманск, Тула, Смоленск, Керчь, Новороссийск. Эти города стали символами мужества и героизма их жителей в тяжелые годы войны, а звание «Город-герой» остается почетным титулом, напоминающим о подвиге и единстве в борьбе за свободу.