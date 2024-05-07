​Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок

Накануне Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Московском Кремле и официально стал президентом России. Он вступил на должность президента страны на новый шестилетний срок, сообщила Государственная Дума РФ.

В церемонии приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители фракций, председатели комитетов и депутаты Госдумы.

«В соответствии со статьей 82 Конституции Российской Федерации, в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Вячеслав Володин отметил, что вступление в должность — это не просто церемония, а важнейшая конституционная процедура.

После объявления о вступлении в должность глава государства выступил с речью.

«Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», — сообщил Владимир Путин.

Напомним, что на выборах президента России в 2024 году Владимир Путин выиграл с рекордным результатом — 87,28% голосов. Новый срок полномочий Путина завершится 7 мая 2030 года.