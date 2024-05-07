16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,3124   EUR  98,4730  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В российских компаниях к собеседованиям привлекают гадалок и нумерологов

Россиян при устройстве на работу проверяют на полиграфе и картах таро

В российских компаниях к собеседованиям привлекают гадалок и нумерологов
Фото: ru.freepik.com

Российские компании стали использовать нестандартные методы оценки соискателей: тестирование на полиграфе и карты таро. Также они привлекают к собеседованиям астрологов и нумерологов. Чаще всего так проверяют потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей, пишет «Коммерсантъ».

Более трети (36%) работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме, показал опрос сервиса SuperJob менеджеров по персоналу. Сами соискатели также готовы к тесту на полиграфе - такой ответ дали 67% опрошенных. Но вот более экзотические методы вызывают у них недоумение.

Работодатели обращаются к альтернативным методам «проверки» на фоне серьезных сложностей с наймом сотрудников, отмечают эксперты.

«У некоторых страх перед неопределенностью оказывается настолько силен, что они страхуют любое решение по выбору кандидата с помощью системы оценок, невообразимого количества интервью, психологического профилирования, полиграфа. Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы», - рассказала изданию управляющий партнер RusPartners Дина Акимова.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение интереса среди собственников и высшего руководства к астрологии. Это может быть связано с желанием людей в турбулентные времена найти ориентир и точку опоры, возможно, для некоторых это становится способом обрести уверенность в сложных ситуациях»,— добавила управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

Распространение экзотики на собеседованиях совпадает с ростом интереса к эзотерике, который издательства и маркетплейсы фиксируют последние два года, отмечает «Коммерсантъ».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:51, просмотров: 216, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hVepLc+o3xblGrtT0zq5xanUzEgJxsVspULsuN3P8gI3lZnkov20a1Zmms5l4HV0yeof29lkRyHE+dPPGvdtYIyzoZbuQEaroLdBREsWYsuH6irMyPowCVUfpaZzb9vW"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hVepLc+o3xblGrtT0zq5xanUzEgJxsVspULsuN3P8gI3lZnkov20a1Zmms5l4HV0yeof29lkRyHE+dPPGvdtYIyzoZbuQEaroLdBREsWYsuH6irMyPowCVUfpaZzb9vW"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hVepLc+o3xblGrtT0zq5xanUzEgJxsVspULsuN3P8gI3lZnkov20a1Zmms5l4HV0yeof29lkRyHE+dPPGvdtYIyzoZbuQEaroLdBREsWYsuH6irMyPowCVUfpaZzb9vW"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hVepLc+o3xblGrtT0zq5xanUzEgJxsVspULsuN3P8gI3lZnkov20a1Zmms5l4HV0yeof29lkRyHE+dPPGvdtYIyzoZbuQEaroLdBREsWYsuH6irMyPowCVUfpaZzb9vW"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hVepLc+o3xblGrtT0zq5xanUzEgJxsVspULsuN3P8gI3lZnkov20a1Zmms5l4HV0yeof29lkRyHE+dPPGvdtYIyzoZbuQEaroLdBREsWYsuH6irMyPowCVUfpaZzb9vW"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hVepLc+o3xblGrtT0zq5xanUzEgJxsVspULsuN3P8gI3lZnkov20a1Zmms5l4HV0yeof29lkRyHE+dPPGvdtYIyzoZbuQEaroLdBREsWYsuH6irMyPowCVUfpaZzb9vW"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Глава полиции Сургутского района ушел на пенсию 776
  2. ​Может, сургутской власти стоит разрешить частникам запускать на линии автобусы с собственными нерегулируемыми тарифами 748
  3. ​Наталья Комарова рассказала о планах на шефскую помощь «Югра – Макеевке» 635
  4. ​Югорчане помогают восстановить храм в Авдеевке 583
  5. ​Наталья Комарова посетила лицей в Макеевке, восстановленный при помощи Югры 581
  6. ​Югра построит в Макеевке новый физкультурно-оздоровительный комплекс 579
  7. ​Югра благоустраивает Аллею Победы в Макеевке 572
  8. «Внешний облик моста будет сохранен: обновим покрытие и покрасим ограждения и опоры освещения» 557
  9. Объем выдачи ипотек сократился на 30% в Югре 554
  10. ​Нефтепроводчики определили лучших в области безопасности труда 510
  1. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 4489
  2. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 3820
  3. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 3098
  4. Гейзер в Сургуте // ФОТОФАКТ 2792
  5. Однако начиналось всё с маслобойки… 2608
  6. ​В Югре возобновили уголовное дело о нерасселении аварийного дома 2177
  7. ​В крупном сургутском ТЦ произошел пожар 2032
  8. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 1922
  9. Имя нового главы Сургута озвучат в начале июня 1810
  10. ​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13 1798
  1. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 7889
  2. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 7311
  3. ​Оби кровавый берег. Год 1921 6985
  4. ​«Ожидаем лучшего, готовимся к худшему»: о риске подтоплений в Югре 6443
  5. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 6221
  6. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 5762
  7. ​Нефтеюганск получит нового мэра после ухода Эльвиры Бугай 5505
  8. «У семи нянек дитя без глазу» 5129
  9. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 4957
  10. ​Сэкономили уже почти 1,7 миллиона: как платить за проезд в транспорте меньше 4908

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика