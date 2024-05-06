Для юных тюменцев из зоны паводка организованы внеплановые каникулы

150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов из семей, чьи дома оказались подтоплены из-за паводка, проведут две недели в оздоровительном центре под Тюменью. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

«Паводок в Тюменской области нарушил привычный уклад жизни десятков тысяч земляков…Непросто приходится детям из семей, которые попали в зону паводка. Школьники перешли на «дистанционку». По поручению Президента России Владимира Путина организовали для ребятишек из зоны паводка внеплановые каникулы», – сказал глава региона.

Первый организованный заезд начался 4 мая. Две недели дети проведут в оздоровительном центре «Ребячья республика». Они настроены на отдых и отмечают, что, находясь в оздоровительном центре, чувствуют себя в безопасности.

«Многие из ребят живут у родственников или друзей, кто-то из ПВР, поэтому для них это прекрасная возможность отдохнуть и развеяться», – отметила психолог комплексного центра социального обслуживания населения Ишимского района Ирина Бекенева.

По словам руководителя направления организации и оздоровления населения «Ребячьей республики» Татьяны Батюты, на этой смене дети будут учиться и развиваться, смогут укрепить свое здоровье и эмоциональное состояние.

Финансирование организованного отдыха для детей из зоны подтопления осуществляется из областного бюджета.