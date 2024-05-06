Весенняя неделя добра – 2024 завершилась в Тюменской области

Завершился весенний марафон добрых дел «Весенняя неделя добра – 2024». Он проходил в группе добровольческого движения Тюменской области. В мероприятии приняли участие добровольческие объединения, волонтерские отряды, студенческие центры, корпоративные волонтеры, опорные центры добровольчества муниципальных образований региона.

Добровольцы марафона могли выбрать для проведения на своей территории одно или несколько мероприятий. Волонтерские отряды проводили организованные выезды «На Равных», устраивали субботники в парковых зонах и местах общего пользования, в рамках патриотической акции «Чистый памятник» проводили уборку территорий у памятников и мемориалов.

Среди проведенных мероприятий были челлендж «Имена героев», экологическая акция «ЭКО-волонтер», творческие виртуальные экскурсии «У нас на районе» и «Моя малая родина». Детям и подросткам для профилактики правонарушений напомнили о правилах езды на велосипедах и самокатах. Была организована инициатива сбора лакомств и корма для кошек и собак, которые ребята передали в приюты для бездомных животных.

«Марафонцы» с энтузиазмом воплощали свои добрые идеи в жизнь. По итогам «Весенней недели добра – 2024» были определены самые активные участники, которые получат подарки и дипломы в Ресурсном Добро.Центре Тюменской области.

Развитие волонтерского движения осуществляется в рамках Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», напомнили в департаменте спорта Тюменской области.