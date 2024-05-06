Китайский язык становится все более популярным среди жителей ХМАО

Среди югорчан, как и жителей других российских регионов, растет интерес к китайскому языку. Сегодня каждый восьмой (12%) россиянин считает, что язык Поднебесной может сыграть значимую роль в росте по службе. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob.

«За последние 3 года доля россиян, которые признают полезность английского языка для своей карьеры, уменьшилась на 11 п.п. По сравнению с предыдущим годом интерес к английскому языку снизился на 4 п.п., в то время как к китайскому увеличился на 3 п.п.», - сказано в сообщении.

Тем не менее большинство россиян по-прежнему считает английский наиболее полезным для карьеры. Такой точки зрения придерживаются 49% респондентов.