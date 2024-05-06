В весенне-летнем расписании Utair запланировано 33 международных маршрута

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов за рубеж. С июня 2024 года будут доступны полеты в Анталию: из Москвы с частотой семь раз в неделю, из Грозного — два раза в неделю, из Сургута и Тюмени — один раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Добавились в расписание рейсы в СНГ — с апреля выполняются полеты в Самарканд из Тюмени, с июня начнутся полеты в Фергану из Сургута. Из Москвы Utair увеличил количество рейсов в Бухару до семи раз в неделю, и в Самарканд — до пяти раз. Открыл третью частоту в Самарканд из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Utair увеличили программу перелетов в Баку из Тюмени и Сургута до двух раз в неделю. Продолжаются и полеты в Дубай: из Грозного рейсы выполняются один раз в неделю круглый год, из Тюмени — два раза в неделю до 31 мая, из Сургута — по одной частоте в неделю до 25 мая.