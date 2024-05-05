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Рекламные звонки надоели большинству россиян

Большинство россиян поддерживают запрет рекламных звонков

Рекламные звонки надоели большинству россиян
Фото: ru.freepik.com

9 из 10 россиян (88%) поддерживают идею запрета рекламных звонков, следует из опроса сервиса Superjob. Большинство респондентов встали на сторону Минцифры, который занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки.

«Активнее за продвижение подобного запрета выступают россияне старше 45 лет (90%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Лишь 5% опрошенных выступили против предложенного запрета. Среди них, в основном, представители сферы продаж, клиентского обслуживания, операторы колл-центров и маркетологи.


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05 мая в 16:57, просмотров: 333, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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