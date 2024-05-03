Для пострадавших от паводка тюменцев собирают гуманитарную помощь

Тюменское региональное отделение «Ассамблеи народов России» доставило гуманитарную помощь жителям Ишимского, Казанского и Упоровского районов, пострадавшим от паводка. Об этом сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Свой вклад в сбор гуманитарной помощи внесли Союз армян Тюменской области, представители русского, чеченского, цыганского и многих других национальных общественных объединений региона, а также члены Федеральной национально-культурной автономии казахов России из Омской и Саратовской областей.

Более 7 тысяч предметов первой необходимости были собраны для жителей пострадавших районов. Активисты привезли новую одежду и обувь, одеяла, подушки, матрацы, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, игрушки и продукты питания. Для оказания адресной поддержки нуждающимся передано в общей сложности 300 тысяч рублей.

Представители регионального отделения Ассамблеи побывали в пунктах временного размещения и пообщались с жителями подтопляемых территорий.

«Помогать друг другу всем миром – добрая традиция, которая отличает всех жителей многонациональной Тюменской области, всей нашей страны. Сегодня мы снова объединились, чтобы поддержать тех, кто пострадал от прихода большой воды», – отметил председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Воробьев.