В Тюменской области подведены итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года - 2024». Он проводился среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в регионе и занимающихся экспортом продукции, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Победителей определяли в 11 номинациях.

Экспортером года в сфере промышленности стало ООО «Армотех». Предприятие, занимается проектированием и производством нефтегазопромыслового оборудования, развивает импортозамещение для нефтяных компаний.

ООО «Заводоуковский маслозавод» назван экспортером года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса. Завод осуществляют переработку масличных культур и производят растительное масло методом прессования. Его продукция поставляется в страны Европы и КНР.

В номинации Экспортер года в сфере машиностроения победителем стало ООО НПО «Базовое машиностроение». Предприятие занимается производством и поставкой запасных частей для газотурбинных двигателей и турбокомпрессорного оборудования.

Экспортером года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса признано АО «Аминосиб» – завод по глубокой переработке зерна. Это уникальное предприятие, технология производства которого позволяют переработать зерно пшеницы без отходов. Завод также стал победителем в номинации «Новая география» среди крупного бизнеса.

Лауреаты областного конкурса получили звание лучших экспортеров Тюменской области, они смогут принять участие в окружном и в федеральном этапах конкурса, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Поддержка экспортеров осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».