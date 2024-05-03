Очередной рекордный уровень воды зафиксирован на реке Ишим в селе Викулово Тюменской области. Показатель 2017 года превышен на 54 см, на 10:00 3 мая он составил 11 м 52 см. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем ежедневном отчете о ситуации с паводком жителям региона.

В Викуловском районе затоплено 10 участков автомобильных дорог. На месте ведется работа по организации транспортного сообщения, действуют переправы. Несмотря на сложные погодные условия, доставка продуктов питания и воды осуществляется в полном объеме, подчеркнул губернатор.

В трех населенных пунктах муниципалитета подтоплены дома. Круглосуточно работают спасатели и сотрудники дорожных служб, которые усиливают насыпи и патрулируют территорию.

По прогнозу, до максимума паводка в Викуловском районе еще неделя, сообщил глава региона.

3 мая ожидается пик половодья в Абатском районе. Здесь продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы. По-прежнему действует реверсивное движение, которое показало высокую эффективность, помогая справляться с автомобильными пробками.

Стабильный спад воды наблюдается на реке Ишим на гидропосту Ильинка, а также в городе Ишиме.

На реке Тобол небольшой подъем воды продолжается. В селе Упорово за сутки – плюс 16 см. К 6-9 мая в этом районе паводок достигнет максимума. 9-10 мая ожидается пик половодья в Ялуторовске.

Борьба со стихией в Тюменской области продолжается. «Необходимое количество сил и средств задействовано, никто не расслабляется», – заверил Александр Моор.