Началась бизнес-миссия тюменских компаний в Дубай

В конце апреля началась бизнес-миссия тюменских компаний в Объединенные Арабские Эмираты город Дубай. Поездка организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области и Торгово-промышленной палатой Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Регион представляют четыре компании: ООО ГеоСпецСтрой, ООО ОБТЭК, ООО ИПС, ИП Гольцов С.В. Во время бизнес-миссии предприниматели проводят встречи и переговоры с зарубежными коллегами. В планах расширить поставки своих товаров за рубеж, начать сотрудничество с заинтересованными иностранными покупателями.

В эти дни тюменская делегация посетила Торгово-промышленную палату г. Дубай, Свободную экономическую зону Jabal Ali Free Zone, консалтинговую компанию. Состоялся разговор об особенностях ведения бизнеса и регистрации юридического лица в ОАЭ.

Как сообщает департамент инвестиционной политики Тюменской области, в этом месяце также планируется бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику. С 28 по 30 мая тюменская делегация посетит город Шанхай. В рамках бизнес-миссии предусмотрено посещение Китайской международной выставки продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China 2024. Для предпринимателей будут организованы B2B переговоры с потенциальными покупателями.