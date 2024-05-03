30 апреля маршрут ХХIII Московского Пасхального фестиваля прошел через Тюмень. На сцене Тюменской филармонии состоялось выступление Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева.

В Тюмени артисты представили серьезную программу в двух отделениях. В первом прозвучали Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» Клода Дебюсси и симфония №3 до минор Прокофьева, во втором – Симфония № 5 до-диез минор Густава Малера и «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля.

В этом году фестиваль проходит с 25 апреля по 16 мая. Всего в туре музыканты преодолеют более 15 тысяч километров и посетят 24 города России.

«В новом сезоне Пасхальный фестиваль вновь восхищает зрителей обширной географией и насыщенными программами – симфонической, хоровой и звонильной… Большая честь встречать маэстро Гергиева и сводный оркестр Мариинки и Большого театра России на тюменской земле. Благодарю за потрясающий вечер, наполненный прекрасной и вечной музыкой!», – прокомментировала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации, при поддержке правительства Тюменской области.