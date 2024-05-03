Перевозки пассажиров на СвЖД в апреле выросли на 3,6%

В апреле 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправили 2,6 миллионов пассажиров, что на 3,6% больше, чем в апреле прошлого года. Пассажирооборот на СвЖД в прошлом месяце вырос на 4,8% и составил 667 миллионов пассажиро-километров, сообщает СвЖД.

«За четыре месяца (январь-апрель) 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 9,8 миллионов пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 7,2 миллионов пассажиров (+9,1%), в дальнем следовании – 2,6 миллионов (+8,9%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 6,8% и составил 2,7 миллиарда пассажиро-километров», — указали в сообщении.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в апреле этого года перевезли 103,2 миллиона пассажиров, что на 6,9% выше показателя прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 94 миллиона пассажиров (+6,9%), в дальнем следовании – 9,2 миллиона (+7,2%). Пассажирооборот в апреле 2024 года вырос на 7,3% к уровню прошлого года и составил 9,9 миллиардов пассажиро-километров.

«Всего за январь-апрель 2024 года перевезено 386,1 миллиона пассажиров (+6,2% к январю-апрелю 2023 года), из них в дальнем следовании – 36,1 миллион пассажиров (+10,3%), в пригородном сообщении –350 миллионов (+5,8%)», — добавили в сообщении.

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 9,7% и составил 38,2 миллиардов пассажиро-километров.