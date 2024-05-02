Большинство россиян выступили против налога на бездетность

Большинство россиян (85%) выступают против введения налога на бездетность. Поддерживают такую меру 15% граждан страны: 6% однозначно за, еще 9% - скорее за. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 россиян.

«Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (90 и 81% соответственно): «Каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжения своего рода или нет». Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше», - сообщается на сайте Superjob.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (78%). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство, критично к налогу относятся 97% и 96% опрошенных соответственно.

Тема налога на бездетность периодически поднимается в России. Ввести налог предлагали в 2013-м, 2017-м и 2023-м году, но дальше слов дело не шло.