Уровень воды в реке Ишим Тюменской области достиг исторического максимума

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим достиг исторического максимума. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

«Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей. Достигнут исторический максимум – 1215 см. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы», - написал Моор.

По его данным, непростая ситуация сложилась на федеральной трассе Тюмень-Омск. Там действует реверсивное движение, из-за чего скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон.

«Понимаем, что заторы доставляют неудобства водителям. Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта», - добавил глава региона.