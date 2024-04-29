22% россиянок хотели быть работать в сугубо мужском коллектив

Каждая пятая россиянка хотела бы быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе. Такой ответ в ходе опроса Superjob дали 22% опрошенных женщин. При этом каждая вторая респондентка высказалась против идеи работать в окружении одних мужчин, объяснив это тем, что в смешанном коллективе трудиться интереснее.

Мужчины реже женщин согласны на то, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе. На работу в таком коллективе согласны 19% опрошенных, а 6 из 10 - против.

«Быть единственным представителем своего пола в коллективе чаще хотят незамужние женщины и холостые мужчины. Больше всего подобная идея нравится женщинам 35—44 лет и мужчинам до 34 лет», - отмечают авторы опроса.