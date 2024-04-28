В России запускают магистратуру в области искусственного интеллекта

Магистратуру по Data Science создают в России — работой занялся Московский физико-технический институт при поддержке сервиса «Авито»: первый предоставит новоявленным студентам общежитие, второй — оплатит обучение.

«Первый набор составит 18 человек, чтобы максимально персонализировать учебный процесс, — отмечают в МФТИ. — Будущие эксперты в области искусственного интеллекта займутся улучшением сервисов, которыми сейчас пользуется 70 млн человек. К завершению магистратуры выпускники станут специалистами уже мидл-уровня, а лучших пригласят на работу в крупнейшую платформу объявлений».

«Мы делаем мега фундаментальным образование, чтобы у человека был прочный фундамент, чтобы он мог быть творцом повестки будущего, — комментирует директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский. — Но чтобы приносить пользу, он должен в том числе получить и специализированное образование под определенного заказчика. Поэтому очень важно, с одной стороны, делать фундамент, а с другой стороны, привлекать наукоемких партнеров, которые дают интересные задачи для этого фундамента. Авито, безусловно, такой партнер, у них есть своя серьезная экспертиза в области, у них есть свои преподаватели, которые готовы давать серьезные задачи нашим студентам».